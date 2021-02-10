ЖКХ

Новые евроконтейнеры поступили в две деревни Новосокольнического района

16 новых евроконтейнеров поставил в деревни Бор и Захарино Новосокольнического района региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - ООО «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Новые баки расставят в соответствии с реестром мест накопления, обозначенным органом местного самоуправления. Они имеют объем 1,1 кубометра, оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

Новосокольнический район первым среди районов Псковской области выделил средства на оборудование контейнерных площадок в сельской местности, добавили в компании.