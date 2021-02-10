ЖКХ

Директор «Экопрома» обсудил с жителями Невеля актуальные вопросы по вывозу ТКО

Рабочую поездку по южным районам Псковской области совершил руководитель регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром» Александр Киселев.

Так, в Невеле директор компании встретился с представителями общественности для решения волнующих население вопросов, связанных с оказанием услуг по вывозу ТКО, а также проехал по проблемным улицам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Напомним, с февраля 2021 года функции по вывозу мусора в Невельском районе стал выполнять регоператор. Ранее вывозом ТКО занимался перевозчик.

В настоящее время регоператор оттачивает алгоритмы работы по вывозу мусора в районе, идет процесс налаживания бесперебойной и добросовестной работы.

«Все замечания и предложения от жителей принимаются, прорабатываются с целью обеспечения качественного оказания услуги по транспортированию ТКО. Процесс этот не быстрый и займет, возможно, порядка полутора месяцев. Взаимодействие с населением является ключевым фактором в деятельности регоператора. Специалисты компании стараются использовать все возможности для решения проблемных вопросов», - заверили в «Экопроме».