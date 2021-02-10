ЖКХ

На городской свалке в Пскове ведутся незаконные раскопки

Неизвестные на экскаваторах проводили раскопки на территории городской свалки в среду, 17 февраля, сообщил Псковской Ленте Новостей начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

Фото: группа «Жесть по-псковски»

«Я направил в УМВД города Пскова письмо о необходимости проведения проверки и принятия мер реагирования», - сказал Николай Баринов.

Что именно надеются найти «копатели» в такие морозы, неизвестно. Чаще всего на псковской свалке ищут цветмет, заметил начальник УГХ.