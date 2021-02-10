ЖКХ

Глава ФАС объяснил большое количество жалоб на рост тарифов в сфере ЖКХ

Недовольство уровнем тарифов на услуги ЖКХ часто провоцирует непонимание текущей ситуации, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шасколький в ходе пленарной сессии «Антимонопольного форума - 2021».

«Например, из-за аномально холодного декабря в некоторых регионах увеличились счета за тепло. Но это не связано с ростом тарифом. Физический объем потребленных услуг увеличился, то есть в гигакалориях потребители потребили больше. Поэтому и счета выросли. Важно понимать это и разъяснять на уровне регионов», - цитирует главу ФАС «Российская газета».

Максим Шаскольский добавил, что позиция ФАС по поддержанию темпов изменения тарифов медленнее инфляции сохранится. В 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% и не превысил 4%, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года.

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Глава ФАС также отметил образцовую платежную дисциплину россиян - 96-98 процентов населения оплачивает все услуги.