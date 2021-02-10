ЖКХ

Законопроект об изменении порядка выплаты субсидии должникам по ЖКХ обсудят депутаты

На февральской сессии депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят федеральную инициативу о корректировке порядка выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Проект закона «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ» Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении в марте этого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, проект постановления о поддержке законопроекта внес председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Согласно вступившей в силу с 1 января 2021 года законодательной норме права на получение жилищной субсидии лишаются граждане, имеющие непогашенную задолженность по коммунальным платежам, подтвержденную судебным решением. Речь идет о долгах, образовавшихся за период не более трех последних лет.

На практике с момента отказа платить по счетам ЖКХ до подтверждения сложившейся задолженности в суде проходит год или более. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нередко получаемые в этот период средства субсидии используются гражданами не по прямому назначению.

Группа депутатов Госдумы предлагает для исключения нецелевого расходования субсидий установить новый обязательный порядок их предоставления: перечислять денежные средства непосредственно тому лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

«На мой взгляд, это разумная инициатива, - прокомментировал проект федерального закона Андрей Козлов. - Для чего предоставляется субсидия? Чтобы помочь гражданам с небольшими доходами вовремя оплачивать коммунальные расходы. Очевидно, что закоренелые должники, получающие субсидию от государства, расходуют эти деньги не на оплату света, тепла и воды, а на какие-то другие цели. Будет абсолютно правильно, если в таких случаях средства субсидии, меры государственной поддержки будут использованы по прямому назначению».

Добавим, действующая редакция Жилищного кодекса и сейчас дает право субъектам РФ устанавливать такой порядок предоставления субсидии, но пока подобные законы приняты только в нескольких регионах.

Предварительное обсуждение документа состоится на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользование. Позиция областного Собрания депутатов по законопроекту будет отражена в принятом на сессии постановлении, которое будет направлено в нижнюю палату российского парламента.