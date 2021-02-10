«Тысячи тараканов, электрика искрит»: псковичи пожаловались губернатору на состояние общежития

Жители Пскова пожаловались губернатору Михаилу Ведерникову на удручающее состояние общежития, расположенного на улице Максима Горького, 51. Текст обращения опубликовали на сайте главы региона.
Фото здесь и далее: губернатор60.рф
«Наш блок находится в аварийном состоянии: постоянно заливают верхние этажи, душ не работает, не работает половина кранов, стены все рушатся, потолки, электрика плохая, искрит от сырости, перегорают лампочки. Неоднократные обращения в ЖКХ - все без толку... Только обещают. Невозможно повесить белье сушиться - капает с потолка. Сантехника вся плохая», - говорится в сообщении.
«Невозможно готовить - отваливаются куски побелки с потолка, нет нормальных условий для проживания, - отметила девушка. - У меня маленький ребенок, которого даже страшно выпустить в коридор».
«Не знаем уже как бороться с тараканами. Из-за такой сырости и грязи в каждой комнате просто тысячи бегают днем и ночью, а в коридорах и на кухне вообще ужас», - добавила она и попросила от имени жильцов принять «принять какие-нибудь меры».
Обращение приняла к рассмотрению администрация города Пскова.