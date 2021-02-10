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ЖКХ

«Тысячи тараканов, электрика искрит»: псковичи пожаловались губернатору на состояние общежития

18.02.2021 17:55|ПсковКомментариев: 1

Жители Пскова пожаловались губернатору Михаилу Ведерникову на удручающее состояние общежития, расположенного на улице Максима Горького, 51. Текст обращения опубликовали на сайте главы региона.


Фото здесь и далее: губернатор60.рф

«Наш блок находится в аварийном состоянии: постоянно заливают верхние этажи, душ не работает, не работает половина кранов, стены все рушатся, потолки, электрика плохая, искрит от сырости, перегорают лампочки. Неоднократные обращения в ЖКХ - все без толку... Только обещают. Невозможно повесить белье сушиться - капает с потолка. Сантехника вся плохая», - говорится в сообщении.

«Невозможно готовить - отваливаются куски побелки с потолка, нет нормальных условий для проживания, - отметила девушка. - У меня маленький ребенок, которого даже страшно выпустить в коридор».

«Не знаем уже как бороться с тараканами. Из-за такой сырости и грязи в каждой комнате просто тысячи бегают днем и ночью, а в коридорах и на кухне вообще ужас», - добавила она и попросила от имени жильцов принять «принять какие-нибудь меры».

Обращение приняла к рассмотрению администрация города Пскова.

Теги: #ЖКХ #псков #общежитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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