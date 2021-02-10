ЖКХ

В Пскове заменят 119 лифтов

В многоквартирных домах Пскова в этом году заменят 119 лифтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева.

Заявление глава Фонда сделал на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций. Оно состоялось в управлении городского хозяйства администрации Пскова 18 февраля под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса.

«Нам потребуется ваша помощь в контроле за работой подрядчиков: чтобы они не приступали к демонтажу старого лифтового оборудования до того, как доставят новое. Рассчитываю, что у нас с вами сложится плотное качественное взаимодействие», - подчеркнул Сергей Шарлаев.