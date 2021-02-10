ЖКХ

В Великих Луках проверили уборку снега во дворах

Активисты Великолукского городского отделения «Единой России» провели рейд по проверке деятельности управляющих компаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. В рейде в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» приняли участие депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, а также заместитель секретаря местного отделения партии Константин Максимов.

Целью рейда был мониторинг работы управляющих компаний по уборке снега с крыш домов, расчистке дворовых территорий, детских площадок.

Партийцы проверили четыре многоквартирных дома на проспекте Ленина, находящихся на обслуживании у разных управляющих компаний – дома №23/10, 19/24, 17/31, а также дом №15. Визуальный контроль дополнили информацией общественные советники главы города – Светлана Богданова и Светлана Миронова, а также жители дома №15. Советники и жители дали объективную и полную информацию о том, как осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями.

«Обстановка везде неплохая. Видно, что убирается снег, подсыпаются реагенты и песок, чтобы было удобно ходить. Подход к детским площадкам тоже сделан. Особых нареканий не увидели», — отметил Андрей Корнев.

В доме №17/31, который находится в управлении организации «Управдом», партийцы выявили неудовлетворительное состояние фасада с облупившейся штукатуркой и грязь подъезде, что, по их мнению, говорит о некачественном обслуживании. Также в ходе рейда партийцами был зафиксирован ряд просьб и пожеланий жителей, которые взяты на контроль и будут отработаны с управляющими организациями.