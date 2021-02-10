ЖКХ

Специалисты Псковских теплосетей устранили утечку на вводе в полицейское здание

Утечку на вводе в одно из административных зданий УМВД России по Псковской области устранили специалисты Псковских тепловых сетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

При получении сообщения об утечке на объект в Пскове в экстренном порядке направили ремонтную бригаду из участка №6. При этом, как отметили на предприятии, сети не принадлежат муниципальному предприятию и проходят по территории УМВД.

Утечка произошла под бетонной плитой, которая является фундаментом для лестницы. «Наши коллеги - настоящие мастера своего дела и очень смекалистые ребята, они сумели вырезать весь участок трубы и заменить на новый», - подчеркнули в пресс-службе.

«Единственная проблема, с которой они столкнулись – это ужасный холод. Работы проводились по-настоящему в экстремальных условиях, продолжались с самого утра и до вечера, пришлось даже отказаться от обеда, но работы были завершены, и наши коллеги отправились по домам с чувством выполненного долга», - отметили на предприятии.