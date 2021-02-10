ЖКХ

Псковичам разъяснили, как отличить газовиков от мошенников

Как отличить настоящих газовиков от мошенников, объяснила заместитель исполнительного директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова. Это стало темой заседания комиссии ГО и ЧС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс службе ОМСУ.

В ходе заседания был поднят вопрос о том, что на досках объявлений многоквартирных домов часто появляются оповещения от организаций о необходимости проведения обслуживания газового оборудования. В результате за год по несколько раз в одну и ту же квартиру приходят представители разных компаний, которые практически требуют, чтобы им открыли дверь для обслуживания газового оборудования, руководствуясь федеральным законодательством. При этом «газовики» всегда выставляют разные суммы за обслуживание, после чего жители отказываются вообще открывать двери кому-либо.

По словам Ирины Александровой, договор заключается лично гражданином, если речь идет о внутриквартирном газовом оборудовании в МКД, и собственником индивидуального жилого дома, если речь идет о частном доме.

Сейчас законодательством установлена практика, когда техническое обслуживание общего имущества МКД в соответствии с заключенным договором может выполнять одна организация, а внутриквартирное техническое обслуживание газового оборудования – другая. Определить сотрудника спецорганизации можно двумя способами: посмотреть в свой договор или обратиться в свою управляющую компанию, чтобы узнать, с какой организацией у них заключен договор на обслуживание.

Техническое обслуживание в квартирах и в жилом доме проводится один раз в год. Поэтому зачастую две организации приходят в разное время. Каждая из них работает по своему графику.

Также Ирина Александрова рассказала, что специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» имеют спецодежду с логотипом организации.

Кроме того, добавила она, организации не берут и не могут требовать наличных платежей. При техническом обслуживании квартиросъемщикам выдается акт выполненных работ, который можно оплатить в любом терминале и в кассе УО по адресу: Рижский проспект, 20.