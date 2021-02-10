ЖКХ

Утечку на теплосетях устраняют возле детской областной больницы в Пскове

Утечку устраняют специалисты Псковских тепловых сетей на улице Коммунальной в Пскове у здания Детской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Сети вроде не такие старые, но болезни те же. Соединения швов, погодные условия, сильные морозы - все это не проходит бесследно. Утечка серьезная, пусть под нее и не попали жилые дома, но отключение социальных объектов - это не менее серьезное дело», - рассказали в пресс-службе.

Работы по устранению утечки займут несколько часов. «Работы будут выполнены в кратчайшие сроки и на высочайшем качестве. Потребители не почувствуют никакого дискомфорта. Сети проходят не под землей, поэтому обошлись без раскопок», - отметили на предприятии.

«Всем пациентам, персоналу и посетителям Детской областной клинической больницы мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», - добавили в пресс-службе.