ЖКХ

Псковичи могут получать квитанции за капремонт по электронной почте

Собственники жилья в многоквартирных домах Псковской области могут получать квитанции для оплаты взноса на капитальный ремонт в электронном виде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Фонда капремонта, это удобно для тех, кто проживает по иному адресу или временно находится в другом регионе, кто оплачивает квитанции онлайн.

Получение квитанций в электронном виде исключает риски потери или несвоевременной доставки квитанций, добавили в Фонде.

По желанию собственник помещения может изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, направив соответствующее заявление на электронную почту: info@fkr60.ru. Бланк заявления можно найти на сайте в разделе «Собственникам» / «Документы собственникам».

К заявлению необходимо предоставить копию паспорта и копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме.

После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить.

Более подробную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112) 29-82-17, 8(8112) 29-82-27, 8(8112) 29-82-70, 8(8112) 29-82-69, 8(8112) 29-82-68 или по телефону «горячей линии»: 8(8112) 29-82-23