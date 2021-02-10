ЖКХ

В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, сообщает газета «Известия».

Сборы лучше повышать поэтапно, и на часть техники оставить прежними, считают в Минэнерго.

В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021-го завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2-4 раза, на автомобили — на 25%, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы). Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», говорится в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что в свою очередь будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — говорится в письме.

В Минэнерго уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии.

Население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги, сказал к.э.н., доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

Но изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, и, значит, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, пояснили в Минэнерго. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора, добавили в ведомстве.