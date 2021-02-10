ЖКХ

Более 100 метров труб горячего водоснабжения прочистили в Пскове за день

Специалисты Псковских тепловых сетей прочистили более 100 метров труб горячего водоснабжения в Пскове 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

В этот день на улице Ижорского Батальона производилось отключение горячего водоснабжения - под него попали дома №8а и №10.

«Жители данного района получают воду из подземного водозабора, вода хорошая, качественная, но только для употребления в сыром виде. Если попытаться ее нагреть, то посмотрите, что получается. Эти полипропиленовые трубы практически полностью забиты накипью, их можно почистить, но есть один очень серьезный нюанс - этой чистки хватит на 2 года, потом все опять по кругу», - рассказали в пресс-службе.

«Гарантировать хороший напор внутри квартир мы не можем, так как те сети, которые проходят внутри самого дома, остались в том виде, в котором и были, и прочистить их не представляется возможным», - пояснили на предприятии.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям дома за доставленные неудобства.