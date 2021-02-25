ЖКХ

95% жителей Псковской области охвачены услугой вывоза ТКО

95% жителей Псковской области охвачены услугой вывоза твердых коммунальных отходов (более 2700 населенных пунктов). Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, парк мусоровозов вырос на 70 единиц. Также компания поставила более 10 тысяч контейнеров, в муниципалитеты направили более 300 тысяч спецпакетов для накопления отходов, установили более 300 сетчатых контейнеров. Всего требуется 8,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, уточнил Сергей Грахов.

«В 2020 году проведена большая работа по уточнению и формированию базы потребителей коммунальной услуги. Актуализированы порядка 100 тысяч лицевых счетов», - сказал председатель комитета.

Также Сергей Грахов добавил, что в 2020 году в регионе удалось ликвидировать 440 несанкционированных свалок.