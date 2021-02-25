ЖКХ

260 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром»

Задолженность населения Псковской области региональному оператору по обращению с ТКО - компании «Экопром» - составляет 260 млн рублей. Об этом сообщил директор компании Александр Киселев на 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Алексей Севастьянов спросил, существует ли задолженность у компании перед субпорядчиками и в каком объеме. «На сегодняшний день - 203 млн рублей. Мы эти долги гасим потихоньку. У нас есть мировое соглашение», - ответил Александр Киселев.

«А задолженность населения большая?» - поинтересовался Алексей Севастьянов. «На сегодняшний день 260 млн», - уточнил директор компании.

«А вам вообще дозвониться можно?» - продолжил парламентарий и услышал утвердительный ответ. «Я пока сидел - вызывал, пока не ответили. Наверное, вас смотрят по телевизору», - сказал Алексей Севастьянов. Александр Киселев заверил, что разберется, почему парламентарий не смог дозвониться до компании.