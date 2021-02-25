ЖКХ

Нагрузку на порховский полигон ТБО постепенно уменьшат

В обновленной территориальной схеме предусмотрено перераспределение потоков твердых коммунальных отходов с учетом фактически выявленной мощности порховского полигона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 февраля, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на парламентском часе в Псковском областном Собрании депутатов.

Депутат-единоросс Геннадий Григорьев поинтересовался, можно ли снизить нагрузку на порховский полигон, поскольку введение в эксплуатацию экотехнопарка запланировано не ранее, чем в 2023 году. При этом было установлено, что мощность мусорного полигона под Порховом оказалась меньше, чем было заявлено ранее.

«Действующей территориальной схемой уже актуализировано перераспределение потоков отходов с учетом фактически выявленной мощности порховского полигона. Однако отходы повезут на другие площадки только после того, когда они будут приведены в порядок», - ответил Сергей Грахов.