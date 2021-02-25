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Геннадий Григорьев: Мусороперерабатывающий завод необходим Псковской области, как воздух

Мусороперерабатывающий завод необходим Псковской области, как воздух. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение сегодня, 25 февраля, на парламентском часе в Псковском областном Собрании высказал депутат-единоросс, порхович Геннадий Григорьев.

«Мы активно занимаемся с детишками сортировкой отходов, учим их раздельному сбору мусора, а на улицах видим только общие контейнеры. Отходы – это сырье, из которого мы можем получать продукцию, поэтому завод по переработке мусора Псковской области необходим, как воздух. Необходимо цивилизованно подойти к экологической реформе. Люди в Псковской области уже готовы к этому цивилизованному методу сортировки», - сказал Геннадий Григорьев.

Напомним, ранее Сергей Грахов заявил, что для того, чтобы закрыть тему с раздельным сбором мусора в Псковской области потребуется около 140 млн рублей. Именно столько средств требуется для покупки 8500 контейнеров.