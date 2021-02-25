ЖКХ

В Псковской области скорректировали организацию проведения капремонта в домах

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов в двух чтениях одобрили изменения в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Об этом с 55-й сессии областного Собрания, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов представил указанный законопроект. Так, он относит к полномочиям комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области установление порядка передачи владельцем специального счета прав на этот счет в случае, предусмотренном частью 2.2 статьи 169 ЖК РФ.

Кроме того, документ позволит Фонду капремонта оплачивать выполненные работы по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором собственники помещений формируют фонд капремонта на счете регионального оператора, на основании актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ (за исключением случая, указанного в части 3 статьи 190 ЖК РФ), согласованных с органами местного самоуправления области, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом доме).

Теперь региональный оператор будет оплачивать оказанные услуги по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в срок, установленный соответствующим договором, а не в течение 15 дней.