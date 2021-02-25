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Администрация Псковской области уверена в завтрашнем дне компании «Экопром»

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов заявил, что уверен в завтрашнем дне регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром». Об этом с 55-й сессии областного Собрания, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы уверены в завтрашнем дне компании?» - поинтересовался в ходе парламентского часа депутат Алексей Севастьянов.

«Все познается в сравнении. Уверен», - сказал Василий Осипов.

«Уверенная позиция администрации Псковской области успокаивает, - продолжил Алексей Севастьянов. - Но, мне кажется, что-то недоговаривают. Задолженность в 203 млн рублей перед нашими внутренними контрагентами - это наши предприятия, псковские».

Парламентарий заметил, что задолженность у компании увеличилась. «Очень не хотелось бы, чтобы в жертву были принесены наши компании, которые давно работают в нашем регионе. Не очень хотелось бы, чтобы это развернулось в неоправданное повышение тарифов», - добавил Алексей Севастьянов.