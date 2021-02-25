ЖКХ

Великолукские «управляйки» наказаны за гололед во дворах

Управляющие организации Великих Лук понесут наказание после прокурорских проверок, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве города.

По обращению местных жителей прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства двумя управляющими организациями. Выяснилось, что в гололед дворовые территории трех многоквартирных домов и тротуары не были посыпаны песком. Так же обстоит дело с противогололедной обработкой территории у многоквартирного дома №16/24 по улице К. Зверева и дома №2/1 по Рабочей улице.

В настоящее время виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Дворы находятся в надлежащем виде.