ЖКХ

В Пыталово пришлось аварийно отключить водоснабжение из-за протечек

В Пыталово произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Как пояснила газете «Наша жизнь» директор МП «Пыталовские теплосети» Светлана Алексеева, холодное водоснабжение отключили 25 февраля в связи с наличием большой утечки на водопроводных сетях от водозабора, который обеспечивает водой центральную часть города.

В ночное время выявить утечку не удалось. С 8 утра работы были продолжены: выявлены 2 утечки, на данных участках водоснабжение отключили, однако давление в сети не нормализовалось, обходы сетей были продолжены.

«В настоящее время предпринимаются все возможные меры и задействованы все силы для стабилизации аварийной ситуации. Морозная погода нынешней зимой внесла свои негативные коррективы в работу систем жизнеобеспечения. Трубопроводы в сильные морозы замерзли, а в оттепель начали оттаивать, что привело к нарушению целостности трубопроводов и в результате — к утечкам холодной воды», - пояснила Светлана Алексеева.

МП «Пыталовские теплосети» приносят свои извинения за причиненные неудобства.

Ситуация с отключением водоснабжения находится на контроле у администрации района.