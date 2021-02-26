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Александр Котов отметил положительную динамику реализации мусорной реформы в регионе

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля отметил положительную динамику реализации мусорной реформы в Псковской области.

«Справедливости ради надо сказать, что за время со старта мусорной реформы многое сделано, динамика положительная. Многое на самом деле сделано. Это невозможно не замечать», - сказал он и поблагодарил за проводимую работу органы исполнительной власти, губернатора и регионального оператора по обращению с ТКО - компанию «Экопром».

Нельзя сказать, что все идеально, продолжил спикер регионального парламента, но мелкие проблемы, которые возникают, можно организационно решить. Главный нерешенный вопрос, по его мнению, - отсутствие нормального раздельного сбора мусора.

Александр Котов подчеркнул, что депутаты не ослабляют парламентский контроль и возвращаются к этой проблеме, чтобы ситуация со сбором и утилизацией ТКО менялась в лучшую сторону. «Благодаря областному Собранию начала налаживаться мусорная реформа», - подчеркнул он.