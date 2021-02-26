ЖКХ

13 домов и детсад в Пскове остались без горячей воды из-за утечки

13 многоквартирных жилых домов и детский сад в Пскове попали под отключение горячего водоснабжения из-за утечки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

26 февраля в 4.00 во дворе дома №2 по улице Алехина, как отметили в пресс-службе, можно было наблюдать «родники из горячей воды». «На магистральной сети, которая идет от котельной до ЦТП, возникла серьезная утечка. Причиной послужил серьезный износ трубы, проходящей по мертвой опоре. Незамедлительно на место прибыли наши коллеги из участка №4 во главе с начальником участка Горшановым Игорем Владимировичем, утечку быстро локализовали, но для этого пришлось отключить горячее водоснабжение», - пояснили на предприятии.

Опасность данной утечки заключалась еще в том, что происходило размытие грунта, под угрозой оказались припаркованные вблизи автомобили. «Во избежание подобных прогнозов, место проведение работ было оцеплено, была вызвана специальная техника. Провели раскопку и откачали воду», - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время поврежденный участок трубы демонтирован, ведутся сварные работы. «В ближайшее время работы будут закончены, к вечеру во всех домах появится горячая вода, и, естественно, до этого момента никто не покинет место работ», - сообщили в пресс-службе.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям домов на улице Алехина за доставленные неудобства.