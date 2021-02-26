ЖКХ

Водная одиссея команды жильцов

Горячую воду в «Афинах» все-таки отключат. По трубам, забитым осадком, пустят кислоту. В это время в другой новостройке протестируют станцию водоподготовки. Если она покажет свою эффективность, жителям ЖК предложат скинуться на ее покупку, а потом платить каждый месяц за обслуживание. Происходящее на улице Ижорского батальона - не первая, но самая громкая ласточка с весточкой о том, что в ближайшее время ждет весь Псков.

Фото pixabay.com.

Скинемся по тысяче

Накануне, 25 февраля, состоялось собрание жителей домов 7А и 7Б по улице Ижорского батальона. Обсуждали, конечно же, что делать с системой горячего водоснабжения.

За эпопеей с водой в жилом комплексе «Афины» следит половина города. Кто с любопытством, а кто и с тревогой. Псковская Лента Новостей подробно рассказывала об этой истории. Кратко напомним. Управляющая компания собиралась с 10 февраля отключить в двух домах горячую воду на четыре месяца для промывки труб. Дома были сданы в конце 2016 - начале 2017 года, за прошедшее время трубы забились минеральным осадком. При нагревании он выделяется из воды, а трубы из полипропилена, словно магнит, притягивают его к стенкам. Воду после предписания высоких инстанций выключать все-таки не решились, но проблема от этого не рассосалась. Есть квартиры, где с горячей водой не просто перебои, она отсутствует совсем, потому что не может пробиться сквозь осадок.

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На собрании жильцам рассказали, что у них два пути. Оставить все, как есть, то есть совсем скоро оказаться без горячей воды. Или пойти на небольшой эксперимент. Коммунальщики поставят в каждой квартире заглушку для безопасности. По трубам, пока они хоть что-то пропускают, пустят смесь кислот для промывки.

«Параллельно другая управляющая компания будет тестировать установку по дополнительной водоподготовке, - сообщил ПЛН генеральный директор ООО «УМР№12» Андрей Ершов. - Будем ждать результатов три месяца, если установка хорошо работает, поставим на Ижорского батальона. Она должна не просто затормозить процесс, а совсем устранить проблему накипи. Только нужно будет картриджи менять раз в месяц».

Год назад на Ижорского батальона уже монтировали другую такую установку, ждали скорого эффекта, но за двенадцать месяцев он так и не наступил. Поэтому сейчас агрегат планируют для начала взять в аренду в Петербурге и опробовать на свежем доме №6 по улице Загородной, расположенном в том же микрорайоне. И только потом покупать.

Фото Вадима Боченкова.

«С квартиры выйдет плюс-минус по тысяче рублей разово и каждый месяц еще в районе 100 рублей на обслуживание, - говорит житель «Афин» Андрей Ящук о доведенной до жильцов финансовой стороне вопроса. - Не сегодня, так завтра мы все останемся без воды. Мы с управляйкой сейчас на одной стороне, выхода нет. Нам честно сказали, что эффективность этих мер неизвестна, надо пытаться что-то сделать своими силами и в это время писать во все инстанции. Посмотрим, насколько хватит у нас денег и терпения».

Придется пострадать

Как нам стало известно, на последних совещаниях городских и областных чиновников и хозяйственников, ответственных за коммунальную сферу, все-таки было признано, что отложения образуются из-за жесткости воды. Однако, претензий, вроде бы, предъявить нему.

Овсище - ближайший микрорайон к подземному источнику, заработавшему в 2015 году. Сейчас он покрывает четверть потребностей города. В этом году планируется ввод второй очереди, вода оттуда побежит по остальным городским трубам. Река Великая останется исключительно в качестве резервного источника. Подземная вода чистая. Те, кто в эти дни призывает вернуться к поверхностному водозабору, забыли запах болота из крана вперемешку с хлором.

Подземный источник городом выстрадан. Первую очередь строили на заемные европейские деньги, после скачка курса валют водоканал оказался в долговой яме громадной глубины. Выбраться из нее тогда помог президент Путин, в конце 2018 года он выделил Псковской области почти миллиард рублей, деньги пошли на покрытие долгов водоканала и автопарка. Вторую очередь строят по программе приграничного сотрудничества с Латвией, основная часть средств снова европейская, но выделенная уже просто так, в виде гранта с небольшим местным софинансированием.

Фото Елены Зиновьевой.

Пострадать, видимо, придется еще. По жесткости вода вписывается в нормы - не более 7 мг-экв./л. Псковская подземная вода дает в лаборатории результат 5,2 - 5,5. Однако этого оказалось достаточно для возникновения химической реакции, которая оборачивается катастрофой в каждом отдельном доме.

Такие же сложности уже испытывали жители домов по Леона Поземского, 126 (с недели на неделю там должен начаться капитальный ремонт на системе горячего водоснабжения), Ижорского батальона, 8 и 10 (управляющая компания точечно меняла наиболее забитые трубы и запорную арматуру), Алехина, 12 (ведется замена части труб), Ижорского батальона, 10Б (горячей воды нет, манипуляции УК эффекта пока не возымели). Не одно Овсище в пострадавших. Новые кварталы в Родине, дома на улицах Юбилейная и Кузбасской дивизии уже столкнулись с тем же.

«И все»

«Идет постоянная борьба за горячую воду, - характеризует ситуацию депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. - Локальные меры все равно носят временный характер, трубы после замены продолжат забиваться. Будем дальше переключаться на подземный водозабор, и еще большую часть города это будет охватывать. Неважно, старые дома или новые. Металлические трубы медленнее накапливают осадок, но процесс тоже идет, а в пластиковых трубах достаточно быстро, три года эксплуатации — и все».

«И все» - скоро это ждет весь Псков. Впервые вопрос о необходимости централизованной системы умягчения воды был полнят на уровне города в 2019 году после посещения депутатами объектов «Теплосетей». Рабочие наглядно показали, что происходит с трубами и оборудованием. В прошлом году в область было направлено письмо с материалами по проблеме и возможными техническими решениями. В ответе от вице-губернатора Василия Осипова, курирующего ЖКХ, было сказано, что с финансированием все непросто, в среднем по области хорошие показатели по снабжению качественной водой - 94,4%. Поэтому дополнительное финансирование будет необоснованным. На бумаге все выходило хорошо, а на трубах продолжала оседать накипь.

Ситуация вновь раскачалась, когда громко выступили жители «Афин». По информации источников Псковской Ленты Новостей, во время визита в город премьер-министра Михаила Мишустина, состоявшегося на прошлой неделе, ему доложили о ситуации и передали просьбу о финансировании. Предварительно, на централизованную систему умягчения воды, мощностей которой хватит на обе очереди подземного водозабора, требуется 300 млн рублей. Глава правительства журил местных чиновников, что не били во все колокола из-за остановки стройки в «Социальном городке». С водой - бьем. Надежда снова только на федеральную власть.

Фото Сергея Герасимова.

В ближайшие дни по почтовым ящикам в домах 7А и 7Б по улицам Ижорского батальона разложат анкеты для голосования по итогам собрания. Спросят, согласны ли жильцы допустить в свои квартиры специалистов для установки заглушек, готовы ли они к промыванию труб смесью кислот, будут ли платить за новую установку по умягчению воды и за расходные материалы к ней.

Нет сомнений в том, какое решение примут жильцы. А выбор-то какой?

Юлия Магера