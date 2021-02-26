Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Подарки, которые не забываются
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 26.02.2021 16:110 Водная одиссея команды жильцов 26.02.2021 16:130 Александр Котов отметил положительную динамику реализации мусорной реформы в регионе 26.02.2021 16:110 Водная одиссея команды жильцов 26.02.2021 15:150 13 домов и детсад в Пскове остались без горячей воды из-за утечки 26.02.2021 10:110 Теплосети меняют в псковском военном городке 26.02.2021 09:203 В Госдуме намерены пресечь злоупотребления среди управляющих компаний
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2220 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 25.02.2021 07:377 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области 24.02.2021 10:013 Завершились поиски четверых пропавших на Чудском озере 23.02.2021 09:550 На Псковскую область надвигается метель
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Водная одиссея команды жильцов

26.02.2021 16:11|ПсковКомментариев: 0

Горячую воду в «Афинах» все-таки отключат. По трубам, забитым осадком, пустят кислоту. В это время в другой новостройке протестируют станцию водоподготовки. Если она покажет свою эффективность, жителям ЖК предложат скинуться на ее покупку, а потом платить каждый месяц за обслуживание. Происходящее на улице Ижорского батальона - не первая, но самая громкая ласточка с весточкой о том, что в ближайшее время ждет весь Псков.

 

Фото pixabay.com.

Скинемся по тысяче

Накануне, 25 февраля, состоялось собрание жителей домов 7А и 7Б по улице Ижорского батальона. Обсуждали, конечно же, что делать с системой горячего водоснабжения.

За эпопеей с водой в жилом комплексе «Афины» следит половина города. Кто с любопытством, а кто и с тревогой. Псковская Лента Новостей подробно рассказывала об этой истории. Кратко напомним. Управляющая компания собиралась с 10 февраля отключить в двух домах горячую воду на четыре месяца для промывки труб. Дома были сданы в конце 2016 - начале 2017 года, за прошедшее время трубы забились минеральным осадком. При нагревании он выделяется из воды, а трубы из полипропилена, словно магнит, притягивают его к стенкам. Воду после предписания высоких инстанций выключать все-таки не решились, но проблема от этого не рассосалась. Есть квартиры, где с горячей водой не просто перебои, она отсутствует совсем, потому что не может пробиться сквозь осадок.

На собрании жильцам рассказали, что у них два пути. Оставить все, как есть, то есть совсем скоро оказаться без горячей воды. Или пойти на небольшой эксперимент. Коммунальщики поставят в каждой квартире заглушку для безопасности. По трубам, пока они хоть что-то пропускают, пустят смесь кислот для промывки.

«Параллельно другая управляющая компания будет тестировать установку по дополнительной водоподготовке, - сообщил ПЛН генеральный директор ООО «УМР№12» Андрей Ершов. - Будем ждать результатов три месяца, если установка хорошо работает, поставим на Ижорского батальона. Она должна не просто затормозить процесс, а совсем устранить проблему накипи. Только нужно будет картриджи менять раз в месяц».

Год назад на Ижорского батальона уже монтировали другую такую установку, ждали скорого эффекта, но за двенадцать месяцев он так и не наступил. Поэтому сейчас агрегат планируют для начала взять в аренду в Петербурге и опробовать на свежем доме №6 по улице Загородной, расположенном в том же микрорайоне. И только потом покупать.

Фото Вадима Боченкова.

«С квартиры выйдет плюс-минус по тысяче рублей разово и каждый месяц еще в районе 100 рублей на обслуживание, - говорит житель «Афин» Андрей Ящук о доведенной до жильцов финансовой стороне вопроса. - Не сегодня, так завтра мы все останемся без воды. Мы с управляйкой сейчас на одной стороне, выхода нет. Нам честно сказали, что эффективность этих мер неизвестна, надо пытаться что-то сделать своими силами и в это время писать во все инстанции. Посмотрим, насколько хватит у нас денег и терпения».

Придется пострадать

Как нам стало известно, на последних совещаниях городских и областных чиновников и хозяйственников, ответственных за коммунальную сферу, все-таки было признано, что отложения образуются из-за жесткости воды. Однако, претензий, вроде бы, предъявить нему.

Овсище - ближайший микрорайон к подземному источнику, заработавшему в 2015 году. Сейчас он покрывает четверть потребностей города. В этом году планируется ввод второй очереди, вода оттуда побежит по остальным городским трубам. Река Великая останется исключительно в качестве резервного источника. Подземная вода чистая. Те, кто в эти дни призывает вернуться к поверхностному водозабору, забыли запах болота из крана вперемешку с хлором.

Подземный источник городом выстрадан. Первую очередь строили на заемные европейские деньги, после скачка курса валют водоканал оказался в долговой яме громадной глубины. Выбраться из нее тогда помог президент Путин, в конце 2018 года он выделил Псковской области почти миллиард рублей, деньги пошли на покрытие долгов водоканала и автопарка. Вторую очередь строят по программе приграничного сотрудничества с Латвией, основная часть средств снова европейская, но выделенная уже просто так, в виде гранта с небольшим местным софинансированием.

Фото Елены Зиновьевой.

Пострадать, видимо, придется еще. По жесткости вода вписывается в нормы - не более 7 мг-экв./л. Псковская подземная вода дает в лаборатории результат 5,2 - 5,5. Однако этого оказалось достаточно для возникновения химической реакции, которая оборачивается катастрофой в каждом отдельном доме.

Такие же сложности уже испытывали жители домов по Леона Поземского, 126 (с недели на неделю там должен начаться капитальный ремонт на системе горячего водоснабжения), Ижорского батальона, 8 и 10 (управляющая компания точечно меняла наиболее забитые трубы и запорную арматуру), Алехина, 12 (ведется замена части труб), Ижорского батальона, 10Б (горячей воды нет, манипуляции УК эффекта пока не возымели). Не одно Овсище в пострадавших. Новые кварталы в Родине, дома на улицах Юбилейная и Кузбасской дивизии уже столкнулись с тем же.

«И все»

«Идет постоянная борьба за горячую воду, - характеризует ситуацию депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. - Локальные меры все равно носят временный характер, трубы после замены продолжат забиваться. Будем дальше переключаться на подземный водозабор, и еще большую часть города это будет охватывать. Неважно, старые дома или новые. Металлические трубы медленнее накапливают осадок, но процесс тоже идет, а в пластиковых трубах достаточно быстро, три года эксплуатации — и все».

«И все» - скоро это ждет весь Псков. Впервые вопрос о необходимости централизованной системы умягчения воды был полнят на уровне города в 2019 году после посещения депутатами объектов «Теплосетей». Рабочие наглядно показали, что происходит с трубами и оборудованием. В прошлом году в область было направлено письмо с материалами по проблеме и возможными техническими решениями. В ответе от вице-губернатора Василия Осипова, курирующего ЖКХ, было сказано, что с финансированием все непросто, в среднем по области хорошие показатели по снабжению качественной водой - 94,4%. Поэтому дополнительное финансирование будет необоснованным. На бумаге все выходило хорошо, а на трубах продолжала оседать накипь.

Ситуация вновь раскачалась, когда громко выступили жители «Афин». По информации источников Псковской Ленты Новостей, во время визита в город премьер-министра Михаила Мишустина, состоявшегося на прошлой неделе, ему доложили о ситуации и передали просьбу о финансировании. Предварительно, на централизованную систему умягчения воды, мощностей которой хватит на обе очереди подземного водозабора, требуется 300 млн рублей. Глава правительства журил местных чиновников, что не били во все колокола из-за остановки стройки в «Социальном городке». С водой - бьем. Надежда снова только на федеральную власть.

Фото Сергея Герасимова.

В ближайшие дни по почтовым ящикам в домах 7А и 7Б по улицам Ижорского батальона разложат анкеты для голосования по итогам собрания. Спросят, согласны ли жильцы допустить в свои квартиры специалистов для установки заглушек, готовы ли они к промыванию труб смесью кислот, будут ли платить за новую установку по умягчению воды и за расходные материалы к ней.

Нет сомнений в том, какое решение примут жильцы. А выбор-то какой?

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 240 человек
26.02.2021, 16:230 Обрушившийся мост в Себежском районе капитально отремонтируют к весне 2022 года 26.02.2021, 16:130 Александр Котов отметил положительную динамику реализации мусорной реформы в регионе 26.02.2021, 16:110 Водная одиссея команды жильцов 26.02.2021, 16:070 Рекордное количество ипотечных кредитов выдали в Псковской области в январе
26.02.2021, 15:490 О самом крупном киберхищении в Псковской области рассказали в полиции 26.02.2021, 15:420 Псковичей приглашают на концерт «XVIII Мегюль, Моцарт, Глюк» 26.02.2021, 15:282 Почти 66 млн рублей за год перечислили псковичи дистанционным мошенникам 26.02.2021, 15:252 Александр Котов рассказал о своем отношении к Навальному
26.02.2021, 15:200 Жителей Псковской области стали в два раза чаще обманывать дистанционно 26.02.2021, 15:150 13 домов и детсад в Пскове остались без горячей воды из-за утечки 26.02.2021, 15:050 Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою состоятся 21 марта 26.02.2021, 15:030 ГИБДД: Здравый смысл поможет псковским водителям при любых погодных условиях
26.02.2021, 15:010 Началась видеотрансляция пресс-конференции о дистанционных мошенничествах 26.02.2021, 14:570 В России планируют увеличить штраф за реабилитацию нацизма в интернете 26.02.2021, 14:430 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 26.02.2021, 14:340 Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Новосокольники
26.02.2021, 14:190 Военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно» прошли в Пскове 26.02.2021, 14:112 В Псковской области предлагают ввести льготы для доноров 26.02.2021, 14:060 Псковский театр опубликовал афишу на выходные 26.02.2021, 13:570 В Дно две женщины совершили кражу из квартиры спящего собутыльника
26.02.2021, 13:540 Губернатор устроил встречу подростка с псковскими десантниками 26.02.2021, 13:500 В Пскове росгвардейцы лишили вора бесплатного питания 26.02.2021, 13:430 Александр Котов намерен участвовать в выборах в областное Собрание 26.02.2021, 13:340 Жители Порхова почтили память жертв войны на торжественном митинге
26.02.2021, 13:280 База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на Масленицу по сладкой цене 26.02.2021, 13:251 Александр Котов: Мы стараемся сразу реагировать на нужды избирателей 26.02.2021, 13:167 Три школьника почувствовали недомогание на митинге в Порхове 26.02.2021, 13:140 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Вместе весело шагать за мандатом...
26.02.2021, 13:030 Сбыт амфетамина обернулся для больного великолучанина 10 годами тюрьмы 26.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 26.02.2021, 12:570 В ПФР рекомендуют псковичам проверять состояние своего лицевого счета 26.02.2021, 12:380 Великолучанка получила условный срок за оплату покупок найденной картой
26.02.2021, 12:270 Дождь, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 27 февраля 26.02.2021, 12:150 Псковичи принимают участие в вокальном конкурсе «Журавли Победы» 26.02.2021, 12:030 Дорогостоящий анализатор критических состояний появится в псковской больнице 26.02.2021, 12:000 Спрятанные за минералкой груши пытались незаконно ввезти в Псковскую область
26.02.2021, 11:420 «Дом Советов»: Александр Котов об эффективности парламентских часов и итогах 55-й сессии 26.02.2021, 11:360 Сбер поможет агропредприятиям цифровизировать производство 26.02.2021, 11:330 Ранее судимый острович ограбил студента на улице 26.02.2021, 11:221 У неба на краю: псковский храм с видом на Эстонию
26.02.2021, 11:120 Четыре улицы отремонтируют в Усвятах до 31 мая 26.02.2021, 11:060 Укладчик парашютов Ирина Данилова представит Псков на конкурсе «Краса ВДВ» 26.02.2021, 10:500 «Хайпожоры»: О 23 февраля онлайн и культуре отмены 26.02.2021, 10:370 Великолукский автоволонтер рассказал о помощи врачам. ВИДЕО
26.02.2021, 10:210 О чем говорят мужчины-педагоги 26.02.2021, 10:210 Уголовная ответственность грозит псковичу за нетрезвое вождение автомобиля 26.02.2021, 10:110 Теплосети меняют в псковском военном городке 26.02.2021, 10:080 Три причины начать ремонт весной: скидки от «Стройбазы на Алмазной»
26.02.2021, 10:020 Пскович украл спиртные напитки из магазина на улице Труда 26.02.2021, 10:007 Незаконно возведенный пирс снесут в Гдовском районе по решению суда 26.02.2021, 09:510 «Расстреляны, а потом сожжены»: архивисты рассказали о зверствах фашистов в Локнянском районе 26.02.2021, 09:450 Великолучанин обманул покупателя при «продаже» игровой консоли
26.02.2021, 09:341 Инвесторов привлекут к работе по выявлению в Псковской области достопримечательных мест 26.02.2021, 09:270 Садовый дом сгорел в новоржевской деревне Выбор 26.02.2021, 09:250 Спектакль любви непобедимой 26.02.2021, 09:203 В Госдуме намерены пресечь злоупотребления среди управляющих компаний
26.02.2021, 09:040 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами банк ВТБ в Псковской области 26.02.2021, 08:521 Земфира выпустила первый с 2013 года альбом 26.02.2021, 08:446 Псков вошел в пятерку самых аварийных городов России 26.02.2021, 08:360 За год спрос на участки под частные дома вырос в России на 37%
26.02.2021, 08:250 Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году - эксперт 26.02.2021, 08:1312 Стало известно, почему россияне не хотят делать прививку от COVID-19 26.02.2021, 08:000 Чемпион мира передал свои медали в музей спорта Псковского края 26.02.2021, 07:476 Псковичи просят перезахоронить найденные при строительстве магазина останки военнопленных
26.02.2021, 07:320 Март с дефицитом осадков ожидается в Псковской области 26.02.2021, 07:155 В России планируют сдерживать цены на подсолнечное масло до конца лета 26.02.2021, 07:000 Великолукские «управляйки» наказаны за гололед во дворах 25.02.2021, 22:270 Вечер памяти известного архитектора Геннадия Мокеева пройдет в Пскове
25.02.2021, 22:150 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 25.02.2021, 22:140 Эксперт о псковской экономике: Пандемия пробивала «иммунную» систему там, где она слаба 25.02.2021, 22:060 В Пыталово пришлось аварийно отключить водоснабжение из-за протечек 25.02.2021, 21:432 Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса
25.02.2021, 21:290 Псковские подростки представили спектакль о войне 25.02.2021, 21:150 В ПФР призвали псковичей позаботиться о пенсии заблаговременно 25.02.2021, 21:043 Обычные очки уменьшают риск заражения COVID-19 в два-три раза - ученые 25.02.2021, 20:570 Губернатор подарил псковской школьнице билеты на концерт Егора Крида
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.