ЖКХ

Скорректирован мартовский график вывоза мешкового мусора в Себежском районе

С 1 марта внесены коррективы в график вывоза твердых коммунальных отходов мешкового сбора в сельских поселениях Себежского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром» (региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области).

По вторникам (9 и 23 марта) спецтранспорт поедет в деревни Дубровка, Томсино, Совращино, Новоселье, Залосемье, Карпино, Горняя, Морозовка.

По средам (3, 10, 17, 24, 31 марта) мусоровоз вывезет отходы мешкового сбора из поселка Идрица и деревень Лужки, Островно, Ореховичи, Ковалево-Сиженье, Идрия.

По пятницам (12 и 26 марта) вывоз отходов будет произведен из деревень Долосцы, Питюли, Осыно, Ковалевка, Чернея, Горбуны, Прасни, Рудня, Сутоки, Песчанка, Красиково, Лаврово.

По понедельникам (8 и 22 марта) вывоз мешков с отходами пройдет из деревень Красный поселок, Дедино .Грошево, Борисенки, Заситино, Бондарево, Техомичи, Гусево, Каменец, Логуны, Кузьмино, Ахрамеи.

По вторникам (2, 16, 30 марта) мусоровоз поедет в деревни Александрово, Чайки, Бояриново, Мостище, Руково, Красная вода, Князево, Козлово, Мальково, Прудище, Максимково.

По понедельникам (1, 15, 29 марта) вывоз отходов мешкового сбора пройдет из деревень Кортенки ,Большое крупово, Казинка, Глембочино, Глубочица, Угоринка, Забелье, Мидино, Залесье.

По четвергам (11, 25 марта) мусоровоз приедет в деревни Уклеино, Старицы, Сутоки, Гритьково, Ашково, Лойно, Зародище, Жеглово, Лопатово, Галузино, Стояки, Ткачи и п.Идрица.

По четвергам (4, 18 марта) мешки с отходами вывезут из деревень Шершни, Дорбыши, Кицково, Шушково, Максютино, Яковлево, Рубежник, Глухарево, Родионово, Исаково, Толкачево, Шевено, Полозово, Хонево, Малахи, Демихово, п.Идрица.

По понедельникам и четвергам еженедельно вывоз мешкового мусора будет производиться из деревень Затурье, Кузнецовка, Ульяновщина,Элимахово, Новоселье, Илово, Загады.