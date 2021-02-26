ЖКХ

В график вывоза ТКО в Усвятском районе внесены изменения

С 1 марта внесены изменения в график вывоза твердых коммунальных отходов мешкового сбора в сельских поселениях Усвятского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром» (регоператор по обращению с ТКО в Псковской области), по четвергам (4 и 18 марта) мусоровоз поедет в деревни Чурилово, Яськи, Захарки, Жабино, Узкое, Пруд, Северики, Борновалово, Боброво, Рыбаковы Нивы, Прудище, Тарасово, Чеснорье, Шершни, Дрозды, Карпекино, Лукашенки, Молитвино, Бондарево.

По пятницам (5 и 19 марта) отходы мешкового сбора будут вывозиться из деревень Цыгановы Нивы, Терасы, Боровица, Рудня, Стеревнево, Церковище, Савино, Адамово, Курьяново, Яковлево, Лобынщина, Заголодье, Глазуново, Рагозы, Антропово, Удвяты.