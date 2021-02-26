ЖКХ

Псковичам предлагают оформить рассрочку на погашение долга за капремонт

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области сообщает о возможности заключения соглашения о рассрочке на погашение образовавшейся задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт сроком от 6 до 12 месяцев в зависимости от размера суммы задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Рассрочка предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт. Чтобы получить ее, собственнику помещения необходимо обратиться в фонд капитального ремонта Псковской области с соответствующим заявлением (бланк заявления на сайте в разделе «Собственникам»/«Документы собственникам»).

К заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта;

- копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

- копии документов, подтверждающих оплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.



«Если вы собственник – юридическое лицо, вам необходимо обратиться к региональному оператору с доверенностью от юридического лица, копией паспорта и копией документов, подтверждающих оплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа», - обратили внимание в фонде.



Документы можно направить следующими способами:

- лично передать сотрудникам регионального оператора по адресу 180007, Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж;

- прислать в печатном виде по почте: 180007, Псков, улица Петровская, 51. Получатель: РОФКР ПО.

- направить отсканированные документы на официальную электронную почту регионального оператора: info@fkr60.ru.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, по телефону «горячей линии» 8(8112)298223.



Фонд напоминает жителям Псковской области, что оплата взносов на капитальный ремонт является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 181 Жилищного Кодекса РФ. При несвоевременной оплате в соответствии с пунктом 14.1 статьи 155 ЖК РФ региональный оператор вправе начислить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.