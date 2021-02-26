ЖКХ

Около 20 млн рублей задолжали «Экопрому» юрлица Псковской области

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области (компания «Экопром») усилил работу по сокращению задолженности юридических лиц по оплате за коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Одна из предпринимаемых мер — направление досудебных писем-претензий об оплате образовавшейся задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Претензионные письма направлены в адреса 12 юридических лиц, которые имеют задолженность по оплате за услугу по обращению с ТКО. В их числе организации и предприятия, задолжавшие от 10 до 100 тысяч рублей и более. Есть крупное предприятие торговой сферы, имеющее более 300 тысяч рублей задолженности по оплате за услугу по обращению с ТКО.

В случае игнорирования претензионных писем о погашении задолженности регоператор будет инициировать судебные разбирательства. При этом всем юрлицам дается возможность заключения мирового соглашения. Для этого нужно только начать конструктивный диалог, отметили в компании «Экопром».

Общая сумма задолженности юридических лиц перед регоператором составляет порядка 20 млн рублей.

«В усилении работы с должниками-юрлицами нет никакой предвзятости. Вопрос сегодня не стоит таким образом, хочет или не хочет юрлицо работать с региональным оператором», - добавили в компании.

Напомним, 1 января 2019 года вступил в силу новый порядок регулирования деятельности в сфере обращения с ТКО согласно Федеральному закону №89 «Об отходах производства и потребления». Договор с регоператором на оказание услуги «Обращение с ТКО» обязаны заключить все юридические лица и предприниматели: организации, предприятия, торговые центры, офисы, кафе, салоны красоты и прочие собственники твердых коммунальных отходов.