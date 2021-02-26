ЖКХ

В 16 многоквартирных домах на Рижском проспекте отключили горячую воду

В 16 многоквартирных жилых домах и одном магазине отключили воду в связи с ремонтными работами у дома №81 на Рижском проспекте 2 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Сотрудники начали работы около 11.00, чтобы не отключать отопление и горячее водоснабжение утром. Закончат ремонт уже к 13.00.

«‎Если вы было испугались, что мы снова ведем земляные работы и раскопали весь двор, то не переживайте. Мы ничего не раскопали, работы ведутся в тепловой камере, дорожное покрытие не пострадало, - уведомляют горожан сотрудники ПТС. - Когда жители района вернуться домов, то и не узнают, что наши коллеги проводили работы, все это сделано только с одной целью - это максимально минимизировать неудобства для наших абонентов, ведь наше предприятие всегда очень трепетно подходит к вопросам отключений. Мы прекрасно понимаем, что это серьезные неудобства для жителей».

Ремонтные работы было решено проводить, поскольку труба, поставляющая теплоноситель, проржавела. Как объясняют сотрудники ПТС, это связано с агрессивными условиями среды: сама труба теплая, а вода, попадающая в камеру, содержит разного рода реагенты, которыми посыпают улицы, и это приводит к ее быстрому выходу из строя и несет за собой издержки, как для предприятия, так и неудобства для жителей.

«Мы прикладываем все возможные усилия для скорейшего окончания ремонтных работ. Просим жителей близлежащих домов проявить терпение и понимание, а во избежание травм и порчи имущества убедительно просим соблюдать меры безопасности: не парковать автотранспортные средства у границы проведения ремонтных работ, не оставлять детей без присмотра в границах проведения ремонтных работ», - приносят извинения за доставленные неудобства «Псковские тепловые сети».