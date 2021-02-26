ЖКХ

Псковэнергосбыт призывает горожан пользоваться дистанционными сервисами

АО «Псковэнергосбыт» призывает жителей областного центра воспользоваться дистанционными сервисами оказания услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании в ответ на поступившую в редакцию жалобу.

Так, псковичка высказала недовольство очередью перед входом в здание. «Пускает по одному человеку охранник! Смысл ограничений, если толпа народа стоит перед входом?» - недоумевает женщина.

Центр обслуживания АО «Псковэнергосбыт» в Пскове (Октябрьский проспект, 27) каждый день принимает около 600 посетителей. «В соответствии с распоряжением губернатора о противодействии распространению коронавируса мы вынуждены ограничить доступ в центр обслуживания, - ответили в пресс-службе компании. - Наша задача - не только решить вопросы посетителей, но и сохранить их здоровье, обеспечить социальную дистанцию. Именно поэтому в клиентском зале могут находиться не более 10 человек».

Отмечается, что на прием работают 4 кассы, кроме того, еще четыре консультанта отвечают на вопросы.

«Обращаем ваше внимание, что решить основные вопросы по энергоснабжению возможно и без визита в центр обслуживания. Получить информацию о своем лицевом счете, задолженностях, передать показания и оплатить электроэнергию можно на сайте "Псковэнергосбыта" в "Личном кабинете". Для оплаты электроэнергии, а также передачи показаний регистрироваться в "Личном кабинете" необязательно», - рассказали в компании.

Также передать показания можно смс-сообщением на номеру 89113703080. «Формат передачи – десятизначный лицевой счет пробел текущее показание счетчика. Передать показания можете и в нашей группе "ВКонтакте"», - пояснили в пресс-службе.

«Псковэнергосбыт заботится о вашем здоровье. Пожалуйста, попробуйте воспользоваться дистанционными сервисами – и увидите, что это просто и быстро», - заключили в компании.