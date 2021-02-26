ЖКХ

Работы по прочистке труб начали на улице Алехина в Пскове

Работы по прочистке труб горячего водоснабжения проводят на улице Алехина сегодня, 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

На прошлой неделе в этом районе уже проходили работы по чистке труб горячего водоснабжения. Для прочистки их доставали на улицу.

Как сообщают в организации, сегодня работа осложняется тем, что трубы находятся под землей. Для того, чтобы их достать и прочистить, необходимо вести земляные работы, привлекать специальную технику, производить все согласования, чтобы принести минимальный ущерб асфальтному покрытию.

Специалисты осторожно подходят к работам, стараются не уходить с зеленой зоны и прокладывать трубу методом прокола, там, где есть такая возможность, отметили в пресс-службе МП.

«Но вы же понимаете, что все это только вершина айсберга. Если не заниматься решением данной проблемы, она сама по себе не исчезнет, - сообщают в организации. - Мы можем прочистить свои сети, привести их в первозданный вид, как и все свое оборудование, что мы регулярно и делаем, но вопрос с внутридомовыми сетями остается открытым. Сети в квартирах имеют значительно меньший диаметр, чем наши, в них присутствует множество поворотов, углов и переходов, все это самые слабые места. Пройдет совсем немного времени, и все эти сети придут в негодность, но самое страшное для жителей, что большая часть этих самых несчастных сетей зашита в стенах. А самые предприимчивые жители сделали себе еще и теплые полы, но не те, что электрические. Так что это только начало. Впереди будет интереснее».