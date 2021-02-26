ЖКХ

В Куньинский район поступили мешки для сбора мусора

Регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» поставил 5 тысяч специальных мешков для сбора мусора в Куньинский район, выполнив заявку администрации района для обеспечения населения при осуществлении мешкового сбора ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В администрацию района доставили 3 тысячи пакетов для сбора твердых коммунальных отходов объемом 60 литров и 2 тысячи пакетов объемом 120 литров.

Мешковую тару распределят администрации Куньинской, Пухновской, Жижицкой и Каськовской волостей между жителями деревень. Также часть спецпакетов для ТКО передадут жителям Куньи, проживающим по адресам, где организован мешковой способ сбора ТКО.