ЖКХ

Суд обязал псковича предоставить Фонду капремонта доступ к теплосетям

Псковский городской суд вынес решение об обязанности собственника обеспечить доступ к внутридомовым сетям теплоснабжения для проведения работ по капитальному ремонту и оплатить госпошлину в размере 6 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Регоператор, проводивший ремонт внутридомовой системы теплоснабжения дома №1/3 по улице Калинина в Пскове, был вынужден обратиться в суд. Проведению капремонта препятствовал собственник квартиры, который отказался предоставить доступ к общедомовому имуществу.

Псковский городской суд установил, что мужчина обязан обеспечить доступ к общему имуществу для проведения капитального ремонта и возместить расходы по оплате госпошлины Региональному оператору. Однако судебное разбирательство затянуло сроки выполнения работ и доставило неудобство не только ответчику, но и другим жильцам многоквартирного дома, отметили в фонде.



Регоператор призывает собственников квартир не поступать подобным образом, поскольку это ведет к несвоевременному проведению ремонта домовых систем.