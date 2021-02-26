ЖКХ

В Великих Луках отремонтировали систему электроснабжения в двух домах

В многоквартирных домах №14 и №20 на Новослободской набережной в Великих Луках завершен капитальный ремонт системы электроснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В рамках капитального ремонта произведена замена щита учета и вводно-распределительного устройства с общедомовыми счетчиками. Строители заменили электрические кабели и разместили новые светильники над входами в подъезд и на чердаке.

Кроме того, для повышения энергоэффективности дома регоператор установил светодиодные светильники вместо светильников с лампами накаливания, а также датчики движения и освещенности на лестничных клетках.