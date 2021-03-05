ЖКХ

Проект по переработке навоза и птичьего помета обсуждают в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросу внедрения на территории региона ряда перспективных разработок в сфере экологии, ЖКХ и сельского хозяйства. Проекты представили руководитель ГК «РЕСПЕКТ», гендиректор «Брянская нефтяная компания» Илья Линник и заместитель гендиректора ООО «НПО «Квантовые технологии» Александр Шептунов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь, инвесторы презентовали препарат, который применяется для обработки осадков сточных вод с получением безопасного продукта — почвогрунта, соответствующего ГОСТам. Актуальность использования вещества заключается в том, что на водоканалах России ежегодно образуется порядка 100 млн кубометров осадка сточных вод, представляющего непосредственную угрозу жизни и здоровью населения. При этом ранее не существовало технологий утилизации осадка сточных вод, применение которых не отразилось бы на тарифе для населения.

Михаил Ведерников поинтересовался особенностями использования данного препарата, в том числе возможностью его применения в регионе. Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подчеркнул, что возможное использование представленной разработки не внесет изменений в технологию работы водоканала, и допустил возможность промышленного испытания на базе профильного учреждения в Пскове.

По словам инвестора, препарат обладает следующими свойствами: овицидное, дезинфицирующее, детоксицирующее, дезодорирующее, седиментирующее. Он также позволяет снизить затраты водоканалов на техническое обслуживание иловых карт.

«На выходе мы получаем продукт, который сейчас проходит сертификацию в Минсельхозе РФ, водоканалы смогут реализовывать его в качестве товара. Полученный из обработанного осадка сточных вод почвогрунт можно использовать при рекультивации полигонов, отсыпке обочин, ландшафтном озеленении. Спектр применения велик, в том числе и в сельском хозяйстве», — отметил заместитель гендиректора ООО «НПО «Квантовые технологии» Александр Шептунов.

Второй представленный проект касался технологии по переработке навоза и птичьего помета в органическое удобрение. Используемый при этом препарат устраняет неприятный запах от продуктов жизнедеятельности зверей и птиц, а также уничтожает паразитов и подавляет патогенную микрофлору. Михаил Ведерников поручил комитету по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области сформировать рабочую группу и представить потенциал разработки крупным региональным сельхозпроизводителям.

Также Александр Шептунов рассказал о пиролизной установке, при помощи которой планируется утилизировать автомобильные покрышки и пластик, который не подходит для вторичной переработки. На выходе будет получаться синтетическое топливо, а также технический углерод и сталь.

«Мы получили сертификацию в Европейском Союзе, работа ведется на Ближнем Востоке. Рабочий экземпляр есть в Московской области, монтаж еще одной установки происходит в Краснодарском крае», — отметил руководитель.

Губернатор поручил профильным специалистам провести переговоры с региональным оператором, чтобы определить объем таких отходов и оценить целесообразность монтажа установки.

В завершение участники совещания обсудили проекты по переработке фильтратов на полигонах твердых коммунальных отходов, а также расчистки акваторий водных объектов с перспективой строительства предприятия по добыче и переработке сапропеля на территории региона. Михаил Ведерников поручил профильным специалистам дать детальную оценку перспектив использования всех рассмотренных разработок на территории Псковской области.