ЖКХ

В Пскове из-за отсутствия горячей воды составили протокол на руководителя «управляйки»

Обстоятельства, на основании которых в Пскове составили первый административный протокол на руководителя управляющей компании за несоответствие температурного режима горячей воды, обсудили участники рабочего совещания под председательством заместителя начальника управления городского хозяйства Антона Ляугминаса. В совещании приняли участие депутат городской Думы Валерий Тюменцев, руководители управляющих организаций и представители ресурсоснабжающих организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как сообщил руководитель МБУ «Жилище» Виктор Лукин, в доме №126 по улице Леона Поземского серьезные проблемы с подачей в квартиры горячей воды появились несколько лет назад. За последние 5 лет там поочередно вышли из строя 4 водоподогревателя, стали забиваться известковыми отложениями трубы.

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Летом прошлого года жильцы пожаловались на длительное отсутствие горячей воды в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, сотрудники которого выдали руководителю управляющей компании предписание устранить несоответствие температурного режима горячей воды. По словам Виктора Лукина, предписание было исполнено в срок.

В свою очередь участвовавшая в рабочем совещании представитель комитета по региональному контролю и надзору пояснила, что в связи с пандемией коронавируса ее коллеги могли провести выездную проверку исполнения предписания лишь после соответствующего ходатайства управляющей компании, чего не было сделано. Они смогли выехать на место только в феврале, после смягчения ограничительных мер, и выяснили, что на момент проверки в половине жилых помещений дома горячая вода отсутствовала. В итоге был составлен и направлен на рассмотрение суда административный протокол.

В ходе обсуждения Виктор Лукин также сообщил, что в конце прошлого года по просьбам городских властей региональный фонд капитального ремонта принял решение перенести сроки капремонта в доме по улице Леона Поземского, 126 на более ранние и включить в перечень работ не только ремонт кровли, но и системы горячего водоснабжения. Работы проведут в текущем году.