Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Льготные кредиты от ПСБ
ЭКО - стань донором
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
Закажи бесплатное такси
 
 
 
ещё ЖКХ 05.03.2021 15:500 Оно 09.03.2021 19:200 Около 40 единиц техники занимались очисткой Пскова от снега в выходные 09.03.2021 16:540 «Экопром» проведет выездной прием граждан и юрлиц в Острове 09.03.2021 15:200 В Пскове из-за отсутствия горячей воды составили протокол на руководителя «управляйки» 09.03.2021 14:180 Проект по переработке навоза и птичьего помета обсуждают в Псковской области 09.03.2021 12:450 Утечку в доме №53 на улице Труда устраняют специалисты Псковских теплосетей
 
 
 
Самое популярное 05.03.2021 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 03.03.2021 15:186 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 06.03.2021 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов 08.03.2021 17:410 Плохие новости
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Около 40 единиц техники занимались очисткой Пскова от снега в выходные

09.03.2021 19:20|ПсковКомментариев: 0

Коммунальные службы Пскова оперативно справились со снегопадом в праздничные выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В праздничные выходные на Псков после кратковременного потепления обрушился снегопад с сильными порывами ветра. На территории города оперативно мобилизовали все коммунальные службы. В первую очередь, усилия по ликвидации выпавшего снега бросили на расчистку проезжей части, бригады рабочих расчищали вручную и с помощью техники остановки, тротуары. После пешеходные зоны и дороги посыпали противогололедными материалами.

Всего в уборке города были задействованы 39 единиц техники и 45 рабочих.

В настоящее время коммунальные службы продолжают работу по устранению снежных заносов и обеспечению комфортного передвижения жителей.

Теги: #псков #снегопад #коммунальщики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 62 человека
09.03.2021, 20:430 Александр Братчиков принял участие в заседании ТИК Пскова 09.03.2021, 20:240 Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 10 марта 09.03.2021, 20:150 Лучшего муниципального служащего выберут в Псковской области 09.03.2021, 20:030 Дмитрий Данилов о псковском спектакле «Свидетельские показания»: Это подарок для автора
09.03.2021, 19:560 12-летняя псковичка стала чемпионкой области по шахматам 09.03.2021, 19:420 Греция откроется для туристов с 14 мая 09.03.2021, 19:320 Жильцы великолукского «Дома ветеранов» привились от COVID-19 09.03.2021, 19:200 Около 40 единиц техники занимались очисткой Пскова от снега в выходные
09.03.2021, 19:070 Спецсервис поможет подобрать типовой устав при регистрации ООО 09.03.2021, 18:420 Итоги «Данилов-феста» подвели в Псковском театре драмы 09.03.2021, 18:400 ДТП мешает развороту на улице Чудской в Пскове. ФОТО 09.03.2021, 18:330 Памяти Валентина Курбатова
09.03.2021, 18:310 Общественный пресс-центр ПЛН: Как будет развиваться мобильная сеть в Псковской области 09.03.2021, 18:210 Реплика Донецкого: «Трешечка» за фейк 09.03.2021, 18:130 Жительница Порхова получила 3 года условно за поножовщину 09.03.2021, 18:000 Соревнования по гиревому спорту провели в псковском УМВД
09.03.2021, 17:500 Центробанк выпустил золотую монету с монументом «Ледовое побоище» 09.03.2021, 17:410 В Невеле оштрафовали гражданина Грузии за незаконное пересечение границы 09.03.2021, 17:280 «Сибирский гостинец» станет частью международной компании 09.03.2021, 17:190 Дни православной книги традиционно пройдут в Пскове
09.03.2021, 17:100 Дорогу Печоры - Лидва - Лавры отремонтируют по нацпроекту 09.03.2021, 17:000 В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности 09.03.2021, 16:540 «Экопром» проведет выездной прием граждан и юрлиц в Острове 09.03.2021, 16:510 Большинство участников опроса ПЛН высказались против инициативы сажать за оскорбление ветеранов
09.03.2021, 16:360 Мебель за полмиллиона рублей закупают в усадьбу Беклешова в Пскове 09.03.2021, 16:340 Гендиректор «Сибирского гостинца»: Любой бизнес - это цветы через асфальт 09.03.2021, 16:300 Кандидатский минимум 09.03.2021, 16:170 Почти 300 учеников в Псковской области находятся на дистанционке из-за COVID-19
09.03.2021, 15:590 Владимир Толстой: Валентин Курбатов был мне самым близким человеком из старшего поколения 09.03.2021, 15:550 В Пскове открылось дошкольное отделение инженерно-лингвистической гимназии 09.03.2021, 15:390 Сильный снег ожидается ночью в Пскове 09.03.2021, 15:310 В Острове осужден еще один участник организованной группы
09.03.2021, 15:280 Вторую очередь производства запустит «Сибирский гостинец» под Псковом 09.03.2021, 15:220 Псковские самбисты завоевали медали на областных соревнованиях 09.03.2021, 15:200 В Пскове из-за отсутствия горячей воды составили протокол на руководителя «управляйки» 09.03.2021, 15:090 Псковские археологи показали зарисовки своих находок
09.03.2021, 15:050 О полезных экопривычках рассказали учащимся псковского лицея №4 09.03.2021, 15:020 Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на телеканале «Культура» 09.03.2021, 14:520 Изборск остался без традиционного празднования Масленицы 09.03.2021, 14:420 Псковские курсанты устроили праздник в Центре помощи детям
09.03.2021, 14:220 «Эхономика» с гендиректором компании «Сибирский гостинец» Дмитрием Ходасом. ВИДЕО 09.03.2021, 14:180 Проект по переработке навоза и птичьего помета обсуждают в Псковской области 09.03.2021, 14:030 Однорукий опочанин застрелил любовника сожительницы 09.03.2021, 13:500 «Мерседес-Бенц» предлагают приобрести псковичам на аукционе
09.03.2021, 13:410 В России введут «охранные ордера» для жертв домашнего насилия 09.03.2021, 13:380 В Новосокольниках росгвардейцы усмирили пьяного мужчину с ножом 09.03.2021, 13:350 Гендиректор «Сибирского гостинца» заявил об улучшении финансового положения компании 09.03.2021, 13:220 Скончалась председатель ТИК Красногородского района Евдокия Григорьева
09.03.2021, 13:180 Суд вынес приговор островичу, ударившему знакомого по голове доской 09.03.2021, 13:100 Шестерых пьяных водителей остановили за праздничные выходные в Псковской области 09.03.2021, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором компании «Сибирский гостинец» 09.03.2021, 12:500 Чемпионат по зимней рыбалке пройдет на Чудском озере 20 марта
09.03.2021, 12:450 Утечку в доме №53 на улице Труда устраняют специалисты Псковских теплосетей 09.03.2021, 12:440 Житель Дновского района оштрафован за визит в банк без маски 09.03.2021, 12:411 «Новые люди» обучили тысячи политических команд по всей России 09.03.2021, 12:370 «Мастера хорового пения» откроют 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове
09.03.2021, 12:170 На должность председателя Опочецкого районного суда рекомендован Вячеслав Ефимов 09.03.2021, 12:120 Гдович погасил налоговую задолженность в 287 тысяч рублей после ареста автомобиля 09.03.2021, 12:020 В праздничные выходные в Пскове оперативно устранили последствия снегопада 09.03.2021, 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей
09.03.2021, 11:430 Гендиректор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас станет гостем программы «Эхономика» 09.03.2021, 11:360 В Псковской области благоустроят более 60 общественных пространств и дворов 09.03.2021, 11:290 Путин наградил псковских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19 09.03.2021, 11:230 Правительство России усилило контроль за ценами
09.03.2021, 11:170 Чистая прибыль банка «Открытие» в январе превысила 13 млрд рублей 09.03.2021, 11:110 В Псковской области коронавирус унес жизни еще двух человек 09.03.2021, 11:060 Почти 350 млн рублей взыскали за год с должников в Псковской области 09.03.2021, 11:020 Безработный дновец угнал грузовик и съехал на нем в кювет
09.03.2021, 11:020 Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию 09.03.2021, 10:580 Волонтеры устроили праздник для псковских сотрудниц МЧС 09.03.2021, 10:450 Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе 09.03.2021, 10:350 Найден 81-летний пенсионер, которого разыскивали в Псковской области
09.03.2021, 10:320 Псковичам рассказали о продлении выплаты пенсии по инвалидности 09.03.2021, 10:160 В древнейшем храме Псково-Печерского монастыря появится новая вентиляция 09.03.2021, 10:000 Пожар в парной произошел в Пушкиногорском районе 09.03.2021, 09:500 Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.