ЖКХ

Около 40 единиц техники занимались очисткой Пскова от снега в выходные

Коммунальные службы Пскова оперативно справились со снегопадом в праздничные выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В праздничные выходные на Псков после кратковременного потепления обрушился снегопад с сильными порывами ветра. На территории города оперативно мобилизовали все коммунальные службы. В первую очередь, усилия по ликвидации выпавшего снега бросили на расчистку проезжей части, бригады рабочих расчищали вручную и с помощью техники остановки, тротуары. После пешеходные зоны и дороги посыпали противогололедными материалами.

Всего в уборке города были задействованы 39 единиц техники и 45 рабочих.

В настоящее время коммунальные службы продолжают работу по устранению снежных заносов и обеспечению комфортного передвижения жителей.