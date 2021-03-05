ЖКХ

«Экопром» проведет выездной прием граждан и юрлиц в Острове

Выездной прием юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО проведет в Острове компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области. Прием состоится 12 марта в доме №81 на улице Карла Маркса с 11.00 до 16.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Приемы в муниципалитетах будут вести менеджер по работе с юридическими лицами и специалист абонентского отдела, к которому смогут обратиться физические лица.

В ходе выездного приема предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, оперативно проверить документы на правильность заполнения, перезаключить или заключить новый договор.

Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставить необходимые документы, получить консультацию.

«Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета физическим лицам приходить на прием следует с необходимыми документами (выписка из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия) либо выписка из ЕГРН). Заявление на перерасчет можно будет заполнить на месте», - пояснили в компании.

Контактные телефоны: 8-981-350-09-72 (для юридических лиц), 8-911-690-15-81 (для физических лиц).