ЖКХ

Последствия повреждения газопровода устранили в Невеле

Сторонняя организация повредила газопровод среднего давления в Невеле при производстве земляных работ 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Работы производились в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией. В результате происшествия без газа остались 6 городских котельных, 1424 квартиры и 70 частных жилых домов.

На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада газовой службы. Уже через три часа ремонтные работы на газопроводе завершили и начали повторный пуск газа на котельные и в жилые дома. Полностью работы по повторному пуску газа завершили 6 марта.

«Мы обращаемся ко всем организациям и частным лицам: помните, что работы в охранной зоне газопровода следует проводить при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации. Использование землеройной техники рядом с подземными газопроводами запрещено! Повреждение газопровода грозит авариями, взрывами и пожарами, а также значительными финансовыми потерями - виновник оплачивает все затраты, связанные с последующим ремонтом и восстановлением газовой сети», - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.