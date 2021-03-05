ЖКХ

«Экопром» направил более 25 тысяч спецпакетов в районы Псковской области

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области ООО «Экопром» поставил с начала года более 25,6 тысяч специальных пакетов для сбора мусора в муниципалитеты и сельские поселения, выполнив заявки органов местного самоуправления для обеспечения населения при осуществлении мешкового сбора ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.



Спецпакеты объемом 120 и 60 литров литров для сбора твердых коммунальных отходов распределяют среди жителей деревень, входящих в состав сельских поселений, а также жителей частного сектора, где организован мешковой сбор мусора в муниципальных образованиях.

В феврале 1400 пакетов объемом 60 литров были переданы для жителей деревень, входящих в состав сельского поселения «Вязовская волость» Новосокольнического района. Тысячу мешков объемом 120 литров передали для жителей Круппской волости Печорского района. Две тысячи 60-литровых и 200 штук 120-литровых спецпакетов для сбора ТКО передали для жителей Ивановской волости Невельского района. В Куньинский район доставили три тысячи 60-литровых и две тысячи 120-литровых пакетов. В Выборскую волость Новоржевского района отправили 2 тысячи 60-литровых пакетов для сбора ТКО, столько же - в Локнянский и Бежаницкий районы. В администрацию городского поселения «Дедовичи» передали 3400 штук 60-литровых мешков, в администрацию городского поселения «Дно» - 200 штук.

В марте регоператор направил 800 пакетов объемом 120 литров в Новоуситовскую волость Палкинского район. В Усть-Долыссы Невельского района поставили тысячу 120-литровых мешков и тысячу 60-литровых. В Бежаницы по заявке компании-перевозчика передали 1200 спецпакетов для ТКО объемом 60 литров и 2400 пакетов объемом 120 литров.

Кроме того, 200 пакетов объемом 120 литров регоператор направил для обеспечения работ по ликвидации несанкционированной свалки и еще 200 были переданы в центр обслуживания клиентов в Пскове для распространения по потребности среди клиентов.

Очередная партия спецпакетов для сбора ТКО в количестве 30 тысяч штук поступила сегодня, 10 марта, на склад регоператора. Закупленные пакеты распределят по заявкам ОМСУ.