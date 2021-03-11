ЖКХ

Почти 70 млн рублей направят на строительство инженерных сетей в Борисовичах

67 млн рублей направят на строительство внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения кварталов №№2, 4А и 4Б микрорайона «Борисовичи» Псковского района. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках одного контракта, начальная (максимальная) цена которого составила 48 млн 821 тысячу 621 рубль, для комплексной жилой застройки в микрорайоне «Борисовичи» в квартале №2 построят квартальные сети водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации, трубопроводов теплосети в пенополиуретановой изоляции, газопровода.

Второй контракт, начальной (максимальной) ценой 18 млн 516 тысяч 746 рублей, предусматривает строительство внутриквартальных сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации для комплексной жилой застройки в микрорайоне «Борисовичи» в части кварталов 4А и 4Б.

Работы профинансируют за счет бюджета Псковского района. Срок строительства - 180 дней со дня подписания контракта.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 17 марта.