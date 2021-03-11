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ЖКХ

Новый глава Фонда капремонта осмотрел крыши домов в Дно и Порхове

11.03.2021 13:26|ПсковКомментариев: 0

Руководители Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области выехали в Дновский и Порховский районы, чтобы проконтролировать ход работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

И. о. генерального директора Сергей Шарлаев и его заместитель Андрей Анисимов проверили проведение капитального ремонта крыш многоквартирных домов №26 и №30 по улице Пушкина, дома №14 по улице Псковской в Порхове, а также домов №7 и №9А по улице Крестьянской и дома №6 по улице Ленина в Дно. Они осмотрели крыши, обсудили сроки и качество ремонта с представителями подрядных организаций.

На фото: Сергей Шарлаев с представителями подрядной организации

Особое внимание уделили вопросам, касающимся недопущения залития квартир собственников, своевременного вывоза строительного мусора и соблюдения строителями техники безопасности при проведении работ.

Представители регионального оператора посетили три адреса в Порхове, где работы по капитальному ремонту выполняются на наплавляемых кровлях по ВИР-технологии. Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчиков на необходимости соблюдения технологии производства работ и требований пожарной безопасности, указал на ненадлежащее качество работ по восстановлению выходов на кровлю и железобетонных плит вентиляционных каналов.

На фото: проведение капитального ремонта крыш в Порхове 

В Дно представители регионального оператора в рамках контрольных мероприятий посетили дома со скатными крышами. По результатам встречи подрядчики приняли дополнительные меры по недопущению протечек.

На фото: проведение капитального ремонта крыш в Дно

По итогам рабочей поездки, подрядные организации обязаны устранить выявленные недостатки и завершить капитальный ремонт крыш в вышеуказанных многоквартирных домах в срок до 31 марта, а также разместить объявления на всех специализированных досках и входных дверях о проведении капитального ремонта с указанием контактных телефонов производителя работ и сроков выполнения работ.

Теги: #Порхов #капремонт #дно
Источник: Псковская Лента Новостей
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