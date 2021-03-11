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ЖКХ

Минэнерго рассмотрит предложение СФ по газификации Псковской области

11.03.2021 14:03|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ поручило Минэнерго рассмотреть с участием Газпрома предложение Совета Федерации о финансировании мероприятий по газификации Псковской области. Срок - до 15 апреля 2021 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, передает «Интерфакс».

На начало 2020 года уровень газификации Псковской области составил 44,2%, в том числе городов - 70,1%, сельской местности - 10,9%. По программе газификации на 2021-2025 года инвестиции «Газпрома» в регионе запланированы в объеме 8,463 млрд рублей.

По итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС поручено до 15 мая представить предложения по обеспечению энергоснабжения регионов РФ, в которых отсутствует сетевой газ. На данный момент программа «Газпрома» по газификации регионов распространяется на 67 субъектов РФ. Реализация новых инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» (в будущем, возможно, «Сила Сибири 2») позволяет развивать сетевую газификацию в новых регионах, таких как Амурская область. В регионах, удаленных от мест добычи и систем транспорта газа, газификация возможна с использованием сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Теги: #правительство #Псковская область #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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