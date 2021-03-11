ЖКХ

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности в условиях сильного порывистого ветра и снегопада. Об этом сообщает телеграм-канал Россети Северо-Запад.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - отмечается в сообщении.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.