ЖКХ

Три утечки устранили на улице Труда специалисты Псковских теплосетей

Три утечки устранили специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Сначала работники предприятия устранили утечку между домами №73 и №73а.

«Закончив с этими работами, наши коллеги переместились чуть дальше, к вводу в камеру у дома №63, где тоже образовалась утечка, а вишенкой на торте стала утечка у дома №69», - рассказали в пресс-службе.

«Все эти работы - яркий пример работы всего одного участка. Не успели закончить одни, сразу преступили к другим. Даже за ходом времени никто не следит. Ведь рабочий день уже закончился, но оставить работу на половине пути, а жителей без тепла, мы не имеем морального права», - подчеркнули на предприятии.

Ремонтные работы завершили в полночь.