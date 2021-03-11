ЖКХ

В «Экопроме» напомнили, кто должен вывозить ветки

В рамках выездного контроля сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром» - регулярно выявляют точки складирования растительных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Кучи обрезков веток деревьев и кустарников складируются у контейнеров для ТКО либо в отсеках для крупногабаритных отходов, либо рядом с контейнерными площадками и лежат там неделями, - заметили в компании. - Мелкие и средние ветки зачастую опускают в контейнеры. Кроме того, выявляются адреса, где сошедший снежный покров открывает нелицеприятную картину накоплений растительных отходов, образованных несколько месяцев назад».

Подобная ситуация характерна не только для частного сектора, но и для территорий многоквартирных домов. «Это является нарушением правил благоустройства, а также экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Уведомления о выявленных местах складирования отходов, не относящихся к ТКО, регоператор направляет в адрес органов местного самоуправления, на чьих территориях обнаружено данное накопление, а также в контрольные и надзорные органы», - сказали в компании.

В зоне ответственности регионального оператора находится вывоз твердых коммунальных отходов, к которым относится мусор, образующийся в жилых помещениях, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. ТКО являются и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника, сантехника. Отходы этих видов разрешено складировать в контейнеры и на контейнерных площадках. «Сбор и транспортирование веток деревьев, кустарников, строительного и иного мусора, не относящегося к ТКО, не входит в полномочия регоператора», - уточнили в пресс-службе.

Вывоз растительных отходов, образованных при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, и строительного мусора на территории Псковской области осуществляется в рамках отдельных договоров с региональным оператором по обращению с ТКО или с другими организациями, имеющими лицензию на транспортировку и захоронение отходов.

Заключать договор с регоператором следует собственникам контейнерных площадок или организациям, в зоне ответственности которых находятся места накопления (управляющие компании).

Оформить договор с «Экопромом» можно в режиме онлайн. Заявления принимаются по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки).