ЖКХ

Сети горячего водоснабжения чистят на улице Ижорского Батальона в Пскове

Прочистку сетей горячего водоснабжения проводят у дома №43 на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Из-за такого образования накипи происходит закупорка в сетях, и напор горячей воды практически приближается к нулю, - отметили на предприятии. - Наши сотрудники прикладывают все возможные усилия и накопленные знания, но пока, кроме прочистки сетей, сделать ничего нельзя».

«Посещая объекты, мы видим взгляды жильцов домов - они искренне не понимают, что происходит. Многие подходят к нашим коллегам и даже пытаются ругаться. Хочется отдать должное сотрудникам участка №4 и ремонтной службы предприятия. Мало того, что они настоящие профессионалы, так они еще очень тактично и уважительно общаются с каждым, готовы помочь и разъяснить все, что входит в их компетенцию», - рассказали в пресс-службе.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям дома за доставленные неудобства. «Поймите только одно, это не наша прихоть - отключать воду. Это, скорее, необходимость», - добавили в пресс-службе.