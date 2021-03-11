ЖКХ

Строительная компания пожаловалась в УФАС на «Тепловые сети» Великих Лук

Выдача технических условий на подключение к тепловым сетям двух многоквартирных домов на улицах Герцена и Заслонова в Великих Луках стала причиной жалобы строительной компании «Стройинвест» на действия муниципального предприятия «Тепловые сети», направленной в адрес Псковского УФАС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По словам компании-застройщика, технические условия содержали требования по реконструкции объектов теплосетей, принадлежащих муниципальному предприятию и находящихся за пределами земельных участков заявителя. Так, компании необходимо было провести реконструкцию участка теплотрассы протяженностью 227 м. п. – заменить трубы на трубы большего диаметра, выполнить ремонт тепловой камеры, восстановить изношенную тепловую изоляцию на участке протяженностью 53 м. п., а также выполнить другие работы.

В ведомстве отметили, что технические условия должны содержать только данные о максимальной нагрузке точки подключения, сроке подключения объекта и сроке действия технических условий. «Кроме того, не имея, по сути, технической возможности для подключения многоквартирных домов, теплоснабжающая организация должна была предложить два варианта подключения – либо сделать это в рамках инвестиционной программы, либо за плату, установленную в индивидуальном порядке», - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, выдав технические условия с избыточными требованиями, теплоснабжающая организация нарушила процедуру предоставления техусловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения, включенную в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства утвержденный Постановлением правительства от 30 апреля 2014 года №403, подчеркнули в УФАС.

«Необоснованные и незаконные требования теплоснабжающей организации не позволяют подать заявку на подключение к системе теплоснабжения строящихся многоквартирных домов. "Теплосети" должны были предложить застройщику варианты подключения, а застройщик должен был выбрать тот вариант, который ему удобнее. Выбор одного из предусмотренных правилами вариантов избавляет застройщиков от лишних, навязанных теплоснабжающей организацией работ, как это было заявлено в предъявленных техусловиях, и обеспечивает прозрачность формирования платы за подключение для компании-застройщика. Как следствие, это отражается на стоимости жилья», - прокомментировала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

Антимонопольный орган выдал муниципальному предприятию «Тепловые сети» города Великие Луки предписание рассмотреть поданную заявку в соответствии с правилами. Предписание исполнено.