ЖКХ

В Пскове по требованию прокурора застройщик вложил в жилой дом более 3,5 млн рублей

По требованию прокурора застройщик в Псковском районе оборудовал в многоквартирном жилом доме индивидуальный тепловой пункт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению жителей дома, расположенного на улице Владимирской, 11. В результате в адрес руководителя ООО «ЭГЛЕ» было внесено представление с требованием устранения нарушений закона.

Требования прокурора застройщик удовлетворил и провел работы по монтажу индивидуального теплового пункта на общую сумму более 3,5 млн рублей.